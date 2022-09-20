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В Херсонской области отказались выполнять указы Зеленского

Стремоусов заявил, что указы Зеленского не имеют юридической силы в Херсонской области
СюжетРеферендум в ДНР:

Фото: РИА Новости

Указы президента Украины Владимира Зеленского не имеют юридической силы в Херсонской области. Так заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов прокомментировал указ украинского лидера о создании военных администраций в 15 населенных пунктах области. Об этом пишет РИА Новости.

«Зеленский никакого отношения к Херсонской области не имеет. Юрисдикция Зеленского и прочих его прихвостней на Херсонскую область не распространяется. Все их заявления в отношении Херсонской области — это не юрисдикция укронацистов, и они не будут здесь устраивать свои правила», — заявил Стремоусов.

Ранее Стремоусов рассказал, что жители Херсонской области обращаются к местным властям с просьбой о скорейшем проведении референдума, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России. «Люди хотят уверенности в том, что их не оставят. Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов.

19 сентября Общественная палата (ОП) ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой незамедлительно провести референдум о вхождении ДНР в состав России. До этого с аналогичным обращением к главе Луганской народной республики (ЛНР) Леониду Пасечнику выступила ОП ЛНР.

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Марина Совина
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