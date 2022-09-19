Жители Херсонской области захотели получить гарантии вхождения в Россию

Стремоусов заявил, что жители Херсонской области хотят скорейшего проведения референдума

Жители Херсонской области обращаются к местным властям с просьбой о скорейшем проведении референдума, чтобы получить гарантии вхождения региона в состав России. Об этом заявил заместитель главы областной администрации Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Жители Херсонской области обращаются и хотят как можно быстрейшего проведения референдума, потому что боятся, что Россия уйдет. Люди хотят уверенности в том, что их не оставят. Мы говорим про гарантии того, что мы станем субъектом Российской Федерации», — сказал Стремоусов.

Он также указал, что «референдум — это не конечная точка, люди хотят быть уверены в том, что их не оставят, не бросят, и они просят легализовать этот вопрос».

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