США заявили о непризнании результатов референдумов о присоединении к России

Советник Байдена Салливан заявил, что США никогда не признают референдумы России

Референдумы о присоединении к России, которые пройдут в Донбассе, а также в Херсонской и Запорожской областях, являются вызовом международному праву, США никогда не признают их результаты. Об этом заявил советник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что Россия будет использовать эти лжереферендумы как базис для аннексии этих территорий, сейчас или в будущем... Если это произойдет, США никогда не признают претензии России на любую аннексированную часть Украины. Мы никогда не признаем эти территории ничем иным, кроме как частью Украины. Мы однозначно отвергаем действия России», — заявил Салливан о непризнании.

Советник добавил, что в Белом доме постоянно следят за сообщениями о возможности полномасштабной мобилизации российской армии и выразил надежду, что это не повлияет на наступательные возможности Украины.

Ранее Салливан заявил, что Байден в ходе своего выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН призовет мировое сообщество продолжать противостоять действиям России на Украине. Он добавил, что в ходе речи не собирается поднимать вопрос об исключении России из состава Совета Безопасности ООН.