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«Китайская Tesla» представила свой автопилот

Electrek: XPeng Motors первой в Китае выпустила продвинутую систему помощи водителям

Фото: Li Ran / XinHua / Globallookpress.com

Корпорация XPeng Motors первой в Китае выпустила систему автопилота для своих автомобилей. Об этом сообщает издание Electrek.

Компания, которую часто называют «китайской Tesla», заявила о запуске пилотной программы City Navigation Pilot (NGP) и объявила о начале тестирования системы на городских улицах. Фирменный автопилот полагается на датчики XPeng, обеспечивающие 360-градусную обзорность, радары миллиметрового диапазона и высокоточные устройства позиционирования. Собранная датчиками информация будет выводиться на мультимедийную панель автомобиля.

По словам представителей компании, NGP имеет продвинутую функцию круиз-контроля, умеет менять полосу в зависимости от дорожной обстановки, обгонять неподвижные транспортные средства и объезжать препятствия, автоматически обнаруживать и реагировать на сигналы светофора, перемещаться по всем элементам дороги. В корпорации заметили, что система автопилота предлагает клиентам «повышенную безопасность и оптимизированный опыт вождения».

NGP будет доступна для владельцев седанов XPeng P5 через обновление и появится на других автомобилях бренда в будущем. Стоимость апдейта Xpilot 3.5, на котором базируется опция автопилота, составляет 45 000 юаней или около 6,5 тысячи долларов. Для сравнения, стоимость подключения к максимальной версии системы помощи водителю Full Service Driving (FSD) от Tesla составляет 15 тысяч долларов.

В конце лета Илон Маск пообещал выпустить полностью беспилотный автомобиль Tesla до конца 2022 года. По словам предпринимателя, во многом сроки развертывания новой версии автопилота зависят от регулирующих органов.

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Андрей Ставицкий
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