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Анонсирована полностью беспилотная Tesla

Илон Маск пообещал выпустить полностью беспилотный автомобиль Tesla до конца 2022 года

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Tesla Илон Маск анонсировал появление полностью беспилотной Tesla до конца 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Предприниматель заявил об этом во время энергетической конференции в норвежском городе Ставангер. По словам Маска, технология полностью автономного вождения должна быть представлена до конца года — в Северной Америке и, возможно, Европе.

«Две задачи, на которых я сосредоточен, пытаясь в идеале закончить с ними до конца года, — это вывести наш звездолет на орбиту и затем выпустить автомобили Tesla с полноценным автопилотом», — пообещал Маск. По словам миллиардера, во многом сроки развертывания новой версии автопилота зависят от регулирующих органов.

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Tesla называет свою систему активной помощи водителю автопилотом, хотя на сайте компании указано, что во время ее работы владелец авто все равно должен следить за дорогой и быть готовым в любое время принять управление на себя. В начале августа представители Департамента автотранспорта Калифорнии (DMV) заявили, что реклама «автопилота» Tesla может ввести потребителей в заблуждение.

Маск неоднократно высказывался о выпуске первого автомобиля Tesla с автопилотом, однако развертывание системы постоянно откладывали. Первоначально глава компании заявил об этом в 2016 году, пообещав показать полностью автономную поездку электрокара Tesla из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. В итоге демонстрацию технологии отложили до 2017-го, а затем и до 2018 года.

Ранее Маск предположил, что в ближайшем будущем людям необходимо использовать нефть и газ. По словам предпринимателя, в противном случае человечество ждет крах.

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Андрей Ставицкий
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