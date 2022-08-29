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Илон Маск предсказал крах цивилизации в случае отказа от нефти

Основатель Tesla Маск заявил, что в случае отказа от нефти и газа цивилизация рухнет
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Adrees Latif / Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что в ближайшем будущем человечеству необходимо использовать нефть и газ, так как в случае отказа от этих источников энергии цивилизацию может ждать крах. Слова предпринимателя приводит Reuters.

Маск высказал свою позицию во время энергетической конференции в норвежском городе Ставангер. «Если смотреть реалистично, то я думаю, что в краткосрочной перспективе нам нужно будет использовать нефть и газ, потому что иначе цивилизация рухнет», — предсказал основатель Tesla.

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Маск заявил о необходимости провести дополнительные исследования в вопросе бурения нефтяных скважин в Норвегии. По его словам, переход к устойчивым источникам энергии — один из самых больших вызовов для человечества, процесс может занять несколько десятилетий.

Ранее Маск призвал включить на полную мощность все атомные электростанции мира. Он заявил, что страны должны наращивать производство ядерной энергии, и назвал безумием с точки зрения национальной безопасности закрывать эти предприятия.

Нина Ташевская
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