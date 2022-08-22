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Автопилот для Tesla снова подорожал

Tesla увеличит стоимость своего автопилота до 15 тысяч долларов с 5 сентября
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Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Tesla пересмотрела тарифы на использование автопилота в электромобилях бренда. Об этом в своем Twitter сообщил руководитель компании Илон Маск.

Как заявил предприниматель, максимальная версия системы помощи водителю Full Service Driving (FSD) будет стоить 15 тысяч долларов (около 900 тысяч рублей). Маск заметил, что стоимость владения автопилотом увеличится с 5 сентября. В настоящий момент пакет FSD оценивается в 12 тысяч долларов. Удорожание совпадет с выходом бета-версии обновления программного обеспечения под номером 10.69.2.

Журналисты издания The Verge отметили, что автопилот Tesla снова подорожает — в начале года стоимость оформления FSD выросла с 10 до 12 тысяч долларов. В самом начале запуска программы — в мае 2019 года — владельцы автомобилей Tesla могли активировать функцию продвинутой системы помощи за 5 тысяч долларов. Ранее Маск прогнозировал рост цен, так как «ПО автопилота практически соответствует полной возможности автономного вождения с одобрением регулирующих органов».

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В линейке Tesla также присутствует опция Enhanced Autopilot, которая предлагает функции навигации во время автопилотирования и автоматической смены полосы движения. В конце июня стоимость подключения EA выросла с пяти до шести тысяч долларов.

В начале августа специалисты Департамента автотранспорта Калифорнии заявили, что Tesla вводит потребителей в заблуждение относительно своего автопилота. По словам чиновников, компания Маска назвала свою расширенную систему помощи автопилотом, хотя она не является таковой.

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Андрей Ставицкий
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