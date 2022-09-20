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В России возобновили выдачу загранпаспортов сроком на 10 лет

МИД России возобновил с 20 сентября прием документов на выдачу загранпаспорта на 10 лет

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Со вторника, 20 сентября, возобновился прием документов на оформление загранпаспорта нового поколения сроком действия 10 лет. Об этом сообщается на сайте консульского департамента МИД России.

Так, прием заявлений на выдачу паспорта нового поколения сроком действия 10 лет возобновляется с 20 сентября. В ведомстве отметили, что технические сложности для стабильной выдачи документов преодолены.

Ранее в августе консульский департамент МИД России сообщал, что временно приостанавливает прием заявлений на выдачу биометрических загранпаспортов с электронным носителем информации по техническим причинам. Как уточнялось, меры были связаны с необходимостью переформатирования электронного носителя.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян напомнил, что пятилетний загранпаспорт стоит значительно дешевле того, который действует десять лет, однако в то же самое время некоторые страны принимают в основном паспорта с микрочипами.

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Дарья Рыбак
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