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В России научились определять болезнь Альцгеймера по крови

В СПбГУ представили анализ крови на болезнь Альцгеймера

Фото: Unsplash

Российские ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) совместно с коллегами СЗГМУ имени Мечникова, ВМА имени Кирова и медиками из Санкт-Петербургской 40-й городской больницы научились определять болезнь Альцгеймера по крови. Выводы работы описали в статье, опубликованной в журнале Neurology, Neuropsychiatry, Psychosomatics.

В ходе исследования специалисты выделили самый перспективный биомаркер в плазме — sICAM-1. Он представляет собой растворимую молекулу клеточной адгезии, а также показатель эндотелиальной дисфункции, проявляющийся у пожилых людей с сосудистыми нарушениями. Выяснилось, что sICAM-1 еще и отображает нарушения работы эндотелия у больных Альцгеймером. Более того, удалось выделить еще один биомаркер G-CSF, который появляется на поздних стадиях. С помощью нового метода медики смогут теперь не только идентифицировать нейродегенеративное заболевание, но и выявить его степень прогрессирования.

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Елена Апазиди
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