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Разработан определяющий большинство видов рака анализ крови

The Guardian: анализ крови Pathfinder позволил выявить большинство видов рака

Фото: Ricardo Rubio / Globallookpress.com

Медики из Мемориального онкологического центра Слоан Кеттеринг в Нью-Йорке разработали анализ крови, определяющий большинство видов рака, сообщает The Guardian.

В ходе исследования Pathfinder провели анализ крови у более чем шести тысяч пациентов в возрасте от 50 лет и старше. Тест позволил выявить десятки новых случаев болезни, причем многие из видов находились на ранней стадии, а три четверти были теми формами, на которые обычно скрининг не проводится. Дальнейшая диагностика подтвердила наличие серьезных опухолей или рака крови у 35 человек, или 1,4 процента от общей когорты. Анализ также выявил два вида рака у одной женщины, у которой оказались опухоли молочной железы и эндометрия.

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Помимо выявления наличия заболевания, тест указывает, где находится рак, что позволяет врачам ускорить дальнейшие процессы по подтверждению диагноза.

В июне 2022 года группа международных специалистов, в том числе из Техасского университета, обнаружила эффективное соединение против трудноизлечимых видов рака.

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Елена Апазиди
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