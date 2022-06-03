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Найдено эффективное против трудноизлечимых видов рака соединение

Nature Cancer: найдено эффективное против редких видов рака соединение ERX-11

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Команда международных ученых, в том числе из Техасского университета, нашла эффективное соединение, которое может применяться против трудноизлечимых видов рака. Результаты исследования описаны в Nature Cancer.

В ходе экспериментов на животных и в чашке Петри специалисты обнаружили и протестировали соединение ERX-11, которое подавляет эстрогеновый рецептор, вызывающий большинство видов рака молочной железы. Кроме того, ERX-11 оказался способен уничтожить редкий трижды негативный рак молочной железы (ТНРМЖ). Такие опухоли обычно хуже поддаются лечению и имеют худшие прогнозы по выздоровлению. Затем исследователи провели анализ воздействия найденного соединения и на другие виды рака, а также на ксенотрансплантатах, где тоже показал высокую эффективность и минимальное токсическое воздействие на здоровые клетки мышей.

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Елена Апазиди
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