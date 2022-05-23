В Pfizer предсказали создание лекарства от рака

Глава Pfizer Бурла заявил, что наука близка к созданию лекарства от рака

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла предсказал, что в ближайшем времени наука создаст лекарство от рака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на греческий телеканал ERT3.

«Наука в области рака достигла зрелости, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих методах лечения», — заявил Бурла в разговоре с журналистами. Представитель фармацевтической компании также уточнил, что не так оптимистичен в отношении других заболеваний, но считает, что в случае рака ученые оказались близки к цели.

Помимо этого, руководитель Pfizer отметил, что научное сообщество продвинулось в борьбе с коронавирусом. Бурла заявил, что при правильном использовании вакцины и методах лечения в мире не должно быть умирающих от COVID-19 людей. При этом специалист заметил, что общество не должно расслабляться и успокаиваться.

В начале года Альберт Бурла заявил, что коронавирус исчезнет еще не скоро, и человечеству придется сосуществовать с ним в течение нескольких лет. Президент Pfizer отметил, что COVID-19 имеет множество мутаций и может заражать одного и того же человека несколько раз.