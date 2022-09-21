Китай прокомментировал заявление Путина и призвал стороны к диалогу

МИД КНР призвал все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и диалогу

МИД Китая призывает все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и к мирному урегулированию путем диалога. Так в ведомстве прокомментировали обращение российского президента Владимира Путина о референдумах в Донбассе и частичной мобилизации. Цитату приводит ТАСС.

Ранее российский президент рассказал, что в России со среды, 21 сентября, объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.