Китай прокомментировал заявление Путина и призвал стороны к диалогу
МИД КНР призвал все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и диалогуСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать
МИД Китая призывает все стороны конфликта на Украине к прекращению огня и к мирному урегулированию путем диалога. Так в ведомстве прокомментировали обращение российского президента Владимира Путина о референдумах в Донбассе и частичной мобилизации. Цитату приводит ТАСС.
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Путин объявил в России частичную мобилизацию.Кого призовут в первую очередь, и кто получит отсрочку?
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Ранее российский президент рассказал, что в России со среды, 21 сентября, объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ уже подписан. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.