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В Финляндии заявили о нежелании быть транзитной страной для россиян

Глава МИД Финляндии Хаависто заявил о подготовке решения по визам для россиян
Пекка Хаависто

Пекка Хаависто. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил о нежелании страны быть транзитным государством для россиян. Его слова передает телекомпания Yle.

«Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выданных другими государствами», — подчеркнул глава финского МИД. По его словам, на данный момент власти срочно готовят решение по туристическим визам для россиян. «Нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем ни бывало», — пояснил он.

Ранее председатель комитета Сейма Литвы по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас заявил, что Финляндия пока не собирается ограничивать въезд россиянам с действующими шенгенскими визами, поскольку в настоящее время страна ждет окончательной ратификации протоколов о членстве в НАТО.

В то же время глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер сообщал, что власти страны намерены тщательнее следить за выдачей шенгенских виз российским гражданам призывного возраста в связи с объявлением в России частичной мобилизации.

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Марина Совина
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