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Гоблин отреагировал на просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Блогер Пучков счел, что просьба Пугачевой признать ее иноагентом выглядит как сумасшествие

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российский блогер Дмитрий Пучков, также известный под псевдонимом Гоблин, высказался о просьбе певицы Аллы Пугачевой признать ее иностранным агентом вслед за тем, как Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов ее супруга Максима Галкина. Заявление артистки он прокомментировал в подкасте «Война и мир» на радио KP.RU.

По мнению Пучкова, обращение певицы к Минюсту «выглядит как сумасшествие натуральное». «Как-то к таким годам в голове должно перестать плескаться известное вещество, а должно установиться спокойствие и трезвый рассудок», — раскритиковал российскую исполнительницу блогер.

Помимо этого, он счел, что Пугачева ощущает в себе «какие-то нечеловеческие возможности», поэтому решила «прочищать головы» себе и окружающим. Гоблин также заявил, что у певицы «с интеллектом-то плохо давно», и привел в пример ее участие в «Евровидении». В заключении он указал, что у артистки, по его мнению, также «сбит прицел».

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Пугачева попросила Минюст включить ее в реестр иноагентов в воскресенье, 18 сентября. В своем посте в соцсети артистка подчеркнула, что солидарна с супругом, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России». Позже в Минюсте сообщили, что не рассматривали просьбу Пугачевой.

Галкина внесли в список физлиц-иноагентов в пятницу, 16 сентября. В реестре отмечается, что юморист занимается политической деятельностью. В графе «сведения об иностранных источниках» написана Украина. Артист позже заявил, что не считает себя иноагентом. Он также подчеркнул, что не готов отказаться от политической сатиры.

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Олег Давыдов
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