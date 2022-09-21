В Госдуме рассказали об уже состоявшейся мобилизации депутатов

Член комитета Госдумы Ревенко заявил об уже состоявшейся мобилизации депутатов

Депутаты Государственной Думы уже готовы отправиться на фронт, однако сейчас они исполняют гражданский долг. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета нижней палаты парламента по физической культуре и спорту Евгений Ревенко.

По словам парламентария, все депутаты стоят на воинском учете, оформляясь на работу в Госдуму. Также они сдают все документы, в том числе и военные билеты. «При этом мы действуем, исходя из тех задач, которые ставит перед нами и руководство страны, и граждане нашей страны, и Министерство обороны. Я хотел бы призвать не спекулировать на этот счет», — подчеркнул Ревенко.

Ранее зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин заявил о намерении уйти на фронт. По его словам, в настоящее время в зоне спецоперации наряду с другими военнослужащими находится Псковская воздушная-десантная дивизия, в которой он проходил длительное время службу.

21 сентября президент Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.