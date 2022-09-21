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В Госдуме рассказали об уже состоявшейся мобилизации депутатов

Член комитета Госдумы Ревенко заявил об уже состоявшейся мобилизации депутатов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутаты Государственной Думы уже готовы отправиться на фронт, однако сейчас они исполняют гражданский долг. Об этом заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета нижней палаты парламента по физической культуре и спорту Евгений Ревенко.

По словам парламентария, все депутаты стоят на воинском учете, оформляясь на работу в Госдуму. Также они сдают все документы, в том числе и военные билеты. «При этом мы действуем, исходя из тех задач, которые ставит перед нами и руководство страны, и граждане нашей страны, и Министерство обороны. Я хотел бы призвать не спекулировать на этот счет», — подчеркнул Ревенко.

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20 сентября 2022

Ранее зампредседателя комитета Государственной Думы по обороне Юрий Швыткин заявил о намерении уйти на фронт. По его словам, в настоящее время в зоне спецоперации наряду с другими военнослужащими находится Псковская воздушная-десантная дивизия, в которой он проходил длительное время службу.

21 сентября президент Владимир Путин обратился к гражданам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

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Сергей Истомин
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