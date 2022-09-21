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Стало известно о планах Госдумы признать Greenpeace иноагентом

«Известия»: депутат Госдумы Якубовский предложил признать Greenpeace иноагентом

Фото: Unsplash

Член «Единой России», депутат Госдумы Александр Якубовский направил запрос в Минюст и Генпрокуратуру России с просьбой признать Greenpeace иностранным агентом. Причиной инициативы стала деятельность организации, пишут «Известия».

Депутат объяснил, что предложил признать Greenpeace иноагентом из-за деятельности организации. Волонтеры Greenpeace Nordic блокировали разгрузку отечественного сжиженного природного газа (СПГ) в Финляндии, а также требуют от Хельсинки прекращения ввоза российского топлива.

«Есть понятные и четкие критерии признания иностранным агентом. Если в руководящих органах компании находятся иностранцы, и официально две трети финансирования — иностранные источники, справедливо полагать, что свою деятельность организация ведет не в интересах России и ее жителей», — заявил Якубовский.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин заявил о создании первого в России аналога Greenpeace. Экологический фонд назвали «Компас», он «станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны».

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Марина Совина
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