В России придумали аналог Greenpeace

Депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин сообщил о создании первого аналога Greenpeace в России

Глава комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин заявил о создании первого в России аналога Greenpeace. Экологический фонд получил название «Компас», передает «Интерфакс».

Депутат отметил, что фонд поддержки и развития экологических инициатив поспособствует развитию осознанного отношения к природе в России. «Это первый российский экологический фонд, который станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны», — сказал Кобылкин. По задумке, «Компас» сможет объединить разные группы людей и «станет надежным союзником в природоохранной деятельности».

Фонд направлен на разработку научно-технических проектов и экологическое просвещение населения. Кроме того, новая организация будет поддерживать общественные организации и поможет поддержать экологические инициативы, предлагаемые народом, на законодательном уровне.

Ранее в апреле Российское экологическое общество попросило Министерство юстиции проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на предмет статуса иностранного агента. Российские экологи отметили, что данные организации формируют негативное общественное мнение о действии правительства России в сфере охраны природы.