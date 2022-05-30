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Среда обитания

В России придумали аналог Greenpeace

Депутат Госдумы Дмитрий Кобылкин сообщил о создании первого аналога Greenpeace в России
Дмитрий Кобылкин

Дмитрий Кобылкин. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин заявил о создании первого в России аналога Greenpeace. Экологический фонд получил название «Компас», передает «Интерфакс».

Депутат отметил, что фонд поддержки и развития экологических инициатив поспособствует развитию осознанного отношения к природе в России. «Это первый российский экологический фонд, который станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны», — сказал Кобылкин. По задумке, «Компас» сможет объединить разные группы людей и «станет надежным союзником в природоохранной деятельности».

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Фонд направлен на разработку научно-технических проектов и экологическое просвещение населения. Кроме того, новая организация будет поддерживать общественные организации и поможет поддержать экологические инициативы, предлагаемые народом, на законодательном уровне.

Ранее в апреле Российское экологическое общество попросило Министерство юстиции проверить Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы (WWF) на предмет статуса иностранного агента. Российские экологи отметили, что данные организации формируют негативное общественное мнение о действии правительства России в сфере охраны природы.

Нина Ташевская
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