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Спорт

Мэйуэзер анонсировал второй бой с Макгрегором

Боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что ведет переговоры о втором поединке с Конором Макгрегором
Флойд Мэйуэзер

Флойд Мэйуэзер. Фото: Sam Navarro-USA TODAY Sports / Reuters

Американский боксер Флойд Мэйуэзер анонсировал второй поединок с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором в 2023 году. Его слова приводит talkSPORT.

«Я полечу в Японию и хорошенько повеселюсь. Затем у меня будет еще один выставочный бой в Дубае в ноябре, а в 2023 году — встреча с Конором Макгрегором. Не знаю, будет это выставочный или реальный бой. Мы вели переговоры. Я бы предпочел выставочный поединок. Я не участвую в боях, в которых могу получить реальный ущерб», — заявил боксер.

23 августа менеджер Макгрегора Тим Симпсон рассказал, что боец приостановил карьеру до 2023 года, потому что хочет сосредоточиться на актерской работе. «Все идет идеально. Конор еще на пути к большому возвращению в следующем году», — сообщил Симпсон.

В июне 2021 года появилась информация, что Мэйуэзер готов дать реванш ирландцу за гонорар размером 300 миллионов долларов. Макгрегор и Мэйуэзер проводили бой по правилам бокса в 2017 году. Победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал американец.

Ксения Курашкина
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