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Спорт

Тайсон рассказал об ухудшении состояния здоровья

Бывший боксер Майк Тайсон рассказал, что из-за приступов боли иногда не может говорить

Фото: Piotr Kucza / Globallookpress.com

Бывший американский боксер Майк Тайсон рассказал о приступах боли, возникающих из-за ухудшившегося состояния здоровья. Его слова приводит YouTube-канал Newsmax TV.

«У меня иногда обостряется ишиас (невралгия седалищного нерва — прим. "Ленты.ру"). Когда это происходит, я даже не могу говорить! Слава богу, это единственная проблема со здоровьем, которая у меня есть. Сейчас у меня все превосходно», — поделился экс-боксер.

19 августа Тайсон появился в аэропорту Майами в инвалидном кресле. Сообщалось, что спортсмен не может ходить из-за приступа радикулита. До этого 56-летний Тайсон был замечен с тростью на прогулке в Нью-Йорке.

Американец завершил карьеру в 2005-м. С 1987 по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Тайсон провел 58 боев, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом), и потерпел шесть поражений. Еще два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Он вернулся на ринг в ноябре 2020 года, выступив впервые за 15 лет. Бой против экс-чемпиона мира Роя Джонса завершился ничьей.

Ксения Курашкина
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