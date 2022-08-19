Появилось фото Майка Тайсона в инвалидном кресле

Бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона заметили в инвалидном кресле в Майами

Бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона заметили в инвалидном кресле в аэропорту Майами. Фото появилось на сайте Fox Sports.

По информации источника, причиной стал приступ радикулита у спортсмена. Отмечается, что до этого 56-летний Тайсон был замечен с тростью на прогулке в Нью-Йорке.

В марте 2020 года Тайсон признался в готовности умереть. Тогда он заявил, что жизнь — это сложный путь, для которого нужна храбрость.

Американец завершил карьеру в 2005-м. С 1987-го по 1990 год он был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Тайсон провел 58 боев и одержал 50 побед (44 из них — нокаутом). Он вернулся в ринг в ноябре 2020-го, выступив впервые за 15 лет. Бой против другого экс-чемпиона мира Роя Джонса завершился ничьей.