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Шойгу назвал две не подлежащие частичной мобилизации категории граждан

Шойгу: студенты и срочники не подлежат частичной мобилизации

Фото: Михаил Терещенко / Reuters

Студенты и срочники не подлежат частичной мобилизации. Такие категории граждан назвал министр обороны Сергей Шойгу, трансляция его выступления доступна на платформе «Смотрим».

«Ни о каких мобилизациях, призывах студентов, обучающихся в вузах, речи не идет. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать и мобилизовать не будет. Естественно, как и тех, кто служит по призыву. Они не подлежат никакой мобилизации в зону проведения специальной военной операции», — сказал Шойгу.

По его словам, частичной мобилизации подлежит один процент или чуть больше от общего мобилизационного ресурса.

Ранее Шойгу уточнил, что будут призываться из запаса россияне, которые уже имеют боевой опыт, или же те, у кого нужная для армии военно-учетная специальность. По подсчетам Министерства обороны, всего будет призвано 300 тысяч резервистов.

21 сентября президент России Владимир Путин выступил с обращением, в котором объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава государства заявил, Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

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Сергей Истомин
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