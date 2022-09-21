В России приостановят производство пива Leffe

Компания AB InBev решила приостановить производство пива Leffe в России

В ходе переговоров международной корпорации AB InBev (бренды Budweiser, Corona) и ее дочерней структуры в России AB InBev Efes о продаже доли в местном предприятии было принято решение приостановить производство пива Leffe в России. Об этом российская компания сообщила РИА Новости.

«AB InBev Efes является совместным предприятием на территории России, в котором AB InBev не является контролирующим акционером, и в настоящий момент между сторонами продолжаются активные переговоры о будущей продаже AB InBev своей неконтролирующей доли турецкому партнеру Anadolu Efes», — заявила пресс-служба компании. В рамках потенциальной сделки могут быть прекращены выпуск и продажа и других марок пива.

Компания напомнила, что AB InBev отказалась получать доходы от российского совместного предприятия. Таким образом, международный концерн обесценил свою долю в AB InBev Efes в размере 1,1 миллиарда долларов.

Российский производитель пива AB InBev Efes наладил производство зарубежных брендов алкоголя в августе этого года. Исполняющий обязанности главы компании Ораз Дурдыев ранее отмечал, что так можно частично компенсировать объем потерянной продукции от иностранных производителей.

Недавно стало известно, что за первые восемь месяцев текущего года продажи алкоголя в России в натуральном выражении существенно увеличились. Без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи они достигли 140 миллионов декалитров, что на 8,4 процента больше, чем за аналогичный период годом ранее.