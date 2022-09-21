Путин назвал адресатов своего обращения

Президент Путин заявил, что его обращение посвящено россиянам и жителям Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что его обращение посвящено россиянам, жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей, а также других подконтрольных районов. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства уточнил, что тема его выступления — ситуация на Донбассе и ход специальной военной операции.

21 сентября Путин обратился к россиянам с заявлением о начале частичной мобилизации в стране. Обращение президента было показано по российскому телевидению. Глава государства отметил, что Россия не имеет морального права отдать близких людей — жителей ДНР и ЛНР — на «растерзание палача», не может не откликнуться на их стремления самим определять свое будущее.

Путин заявил, что в первую очередь призываться будут те, кто ранее уже проходил службу в российских Вооруженных силах (ВС), а также имеет определенные военно-учетные специальности и необходимый опыт.