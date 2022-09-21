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Спорт

Бывший капитан сборной России Широков рассказал о готовности мобилизоваться

Бывший капитан сборной России по футболу Широков рассказал о готовности мобилизоваться

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков рассказал, что готов мобилизоваться в Вооруженные силы Российской Федерации. Его слова приводит Legalbet.

По информации портала, в начале 2000-х Широков проходил службу в строительных войсках. «Попал ли я под закон о частичной мобилизации? Не знаю. Мне пока ничего [повестка — прим.Ленты.ру] не приходило. Если надо — значит, надо, какие тут вопросы. Если придет повестка — поеду без вопросов? Безусловно», — заявил экс-футболист.

41-летний Широков завершил карьеру в 2016 году. В составе сборной России он завоевал бронзу чемпионата Европы-2008. Нападающий также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА, выступая за «Зенит».

Президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране 21 сентября. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов. При этом частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, и студентов.

Ксения Курашкина
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