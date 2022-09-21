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Российский «Сириус» получит модуль спутниковой связи

ТАСС: российский тяжелый беспилотник «Сириус» получит модуль спутниковой связи

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский перспективный тяжелый беспилотный летательный аппарат «Сириус» получит собственный модуль спутниковой связи. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

«Новый ударный беспилотник "Сириус" будет оснащаться собственной системой спутниковой связи», — сказал собеседник.

По его словам, унификация модуля спутниковой связи позволяет устанавливать его и на другие беспилотники.

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В ноябре 2021 года генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков сообщил о начале сборки первого опытного образца тяжелого беспилотника «Сириус».

В августе 2020 года генконструктор компании Николай Долженков сообщил о начале разработки «Сириуса».

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Иван Потапов
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