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Матвиенко заявила о льготах для мобилизованных участников СВО на Украине

Матвиенко заявила, что ряд льгот для участников СВО распространят на мобилизованных

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Ряд льгот для участников спецоперации на Украине будет распространен на мобилизованных жителей России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС.

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

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Анастасия Шейкина
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