Матвиенко заявила о льготах для мобилизованных участников СВО на Украине

Матвиенко заявила, что ряд льгот для участников СВО распространят на мобилизованных

Ряд льгот для участников спецоперации на Украине будет распространен на мобилизованных жителей России. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее цитирует ТАСС.

В среду, 21 сентября, президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства, подчеркнув, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.