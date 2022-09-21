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В России рассказали о необходимых мерах поддержки населения при мобилизации

Сенатор Святенко отметила важность доработки трудового законодательства при мобилизации

Фото: Simon Infanger / Unsplash

Российским властям в связи с частичной мобилизацией нужно доработать вопросы, касающиеся трудового законодательства. Это позволит призванным быть уверенными в соблюдении их прав. О необходимых мерах поддержки «Ленте.ру» рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

В сфере трудового права у нас законодательство формируется буквально с колес, потому что в новейшей истории не было такой ситуации. Должно быть организовано все, в том числе новеллы в законодательстве

Инна Святенкороссийский сенатор

Она отметила, что соблюдение трудовых прав граждан важно для возможности выполнять кредитные обязательства. 21 сентября Центральный банк (ЦБ) уже рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям дать кредитные каникулы россиянам, которые попали под частичную мобилизацию.

«В связи с тем, что ипотеки и кредиты [получены] у частных банков, важно, чтобы сами банки приняли решение, какие меры поддержки они могут обеспечить. Принципиально важно, чтобы сейчас государство со своей стороны обязательно обозначило те меры поддержки, которые будут даны мобилизованным. Банки тоже не должны оставаться в стороне и равнодушно смотреть, потому что важно, чтобы те люди, которые будут мобилизованы, понимали, что они могут решить свои вопросы, связанные с кредитами и ипотеками, когда период мобилизации будет завершен», — высказала мнение член верхней палаты российского парламента.

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В истории современной России мобилизация объявлена впервые. О ней заявил президент России Владимир Путин в обращении к россиянам, а также жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей Украины.

«Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военные службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции», — сказал глава государства.

Позже глава Минобороны России Сергей Шойгу уточнил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Частичная мобилизация не коснется тех, кто сейчас служит по призыву, они останутся на территории страны. Также не планируют мобилизовать студентов.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о выплате государством платежей по ипотеке и автокредитам мобилизованных россиян.

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Варвара Кошечкина
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