Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Амур
2:3
Завершен
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
1:3
Завершен
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Торпедо
4:3
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
1:4
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Шотландия
0:0
1-й тайм
live
Украина
Лига наций УЕФА|Лига B. Группа 1. 1-й тур
Спорт

Тарасова одной фразой оценила новость из США о положительной пробе у Валиевой

Тарасова назвала сплетней новость журналиста Лиза из США о положительной пробе у Валиевой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию американского журналиста Дейва Лиза о том, что допинг-проба B фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Тарасова оценила новость фразой «очередная сплетня». Она посчитала, что американские СМИ не могут обладать информацией о допинг-деле Валиевой и хотят обыграть россиян, не соревнуясь с ними. Тренер назвала их надоедливыми.

Ранее стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по результатам расследования собрало доказательства, подтверждающие факт нарушения Валиевой антидопинговых правил. По мнению спортивного агента Андрея Митькова, они могут увеличить срок стандартной дисквалификации фигуристки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Кадыров раскрыл подробности обстрела ЗАЭС
Лавров призвал Швейцарию вернуться к нейтралитету
Тарасова одной фразой оценила новость из США о положительной пробе у Валиевой
Пожар на заводе с ядерным топливом во Франции потушили
В Белгороде сработала система ПВО
Боррель заявил об отсутствии планов у ЕС участвовать в конфликте на Украине
В Херсоне заявили об обстреле причала паромной переправы украинскими военными
ФРС США третий раз подряд повысила базовую процентную ставку
Треть москвичей призналась в постоянном контроле над детьми
Вучич заявил об отсутствии блефа в словах Путина о защите России ядерным оружием
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.