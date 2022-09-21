Тарасова одной фразой оценила новость из США о положительной пробе у Валиевой

Тарасова назвала сплетней новость журналиста Лиза из США о положительной пробе у Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию американского журналиста Дейва Лиза о том, что допинг-проба B фигуристки Камилы Валиевой дала положительный результат. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

Тарасова оценила новость фразой «очередная сплетня». Она посчитала, что американские СМИ не могут обладать информацией о допинг-деле Валиевой и хотят обыграть россиян, не соревнуясь с ними. Тренер назвала их надоедливыми.

Ранее стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по результатам расследования собрало доказательства, подтверждающие факт нарушения Валиевой антидопинговых правил. По мнению спортивного агента Андрея Митькова, они могут увеличить срок стандартной дисквалификации фигуристки.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.