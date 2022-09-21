Стало известно о доказательствах нарушения Валиевой антидопинговых правил

Агент Митьков: РУСАДА собрало доказательства нарушения Валиевой антидопинговых правил

Спортивному агенту Андрею Митькову стало известно о доказательствах нарушения российской фигуристой Камилой Валиевой антидопинговых правил. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По информации источника, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по результатам расследования собрало

доказательства, подтверждающие факт случившегося, а также являющиеся отягчающими обстоятельствами. По мнению Митькова, они могут увеличить срок стандартной дисквалификации фигуристки.

14 сентября в РУСАДА объявили о завершении расследования дела Валиевой. Глава организации Вероника Логинова заявила, что слушания пройдут в сентябре или октябре этого года.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.