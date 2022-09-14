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В РУСАДА заявили о завершении расследования дела Валиевой

Глава РУСАДА Логинова заявила, что расследование дела фигуристки Камилы Валиевой завершено

Фото: Еnrico Calderoni / globallookpress.com

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила о завершении расследования дела фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова передает ТАСС.

«В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний», — отметила Логинова.

Ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о расследовании дела Валиевой. Он заявил, что дело находится на контроле у антидопинговых организаций — Всемирного антидопингового агентства и Международного агентства тестирования.

На Олимпийских играх-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Дарья Коршунова
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