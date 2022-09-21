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Twitch заблокировал аккаунт показывавшего горящую газовую плиту россиянина

Twitch заблокировал аккаунт россиянина, транслировавшего горящие газовые конфорки

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Популярный видеостриминговый сервис Twitch заблокировал аккаунт россиянина, который круглосуточно транслировал работающую газовую плиту под музыку рок-группы «Сектор газа». Об этом сообщает РИА Новости.

«В данный момент этот канал недоступен из-за нарушения правил сообщества или условий продаж Twitch», — говорится в сообщении, которое появляется при попытке открыть трансляцию.

Прямой эфир, зрителям которого показывали горящие газовые конфорки под композиции «Сектора газа», запустил житель Ростова-на-Дону под ником russiangas1. «Из России с любовью», — подписал он стрим. В описании канала юзер указал: «Русский парень тратит газ сколько хочет всего за 1,44 евро (86 рублей по текущему курсу — «прим. Ленты.ру») в месяц». Мужчина не выключал горящую конфорку, когда уходил из дома. По возвращении он включал остальные три конфорки.

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Мировой энергетический кризис, из-за которого в странах Европы выросли цены на газ, усугубился в 2022 году из-за санкций против энергетического сектора России. Другой причиной стало то, что прокачка по «Северному потоку», основному маршруту поставок российского газа в Европу, была приостановлена на неопределенный срок в начале сентября.

К концу августа цены на газ на европейском хабе TTF приблизились к 3500 долларам за тысячу кубометров. Исторический рекорд также установили цены на электричество в Европе. Фьючерс на электричество на 2023 год в Германии впервые подорожал до 1050 евро за мегаватт-час.

Правительства стран Европы выделили почти 500 миллиардов евро на поддержку граждан и компаний в условиях резкого роста цен на газ и электроэнергию. Кроме того, Еврокомиссия представила план, предполагающий снижение потребления электричества в странах Евросоюза минимум на 5 процентов в часы его пиковой цены. В попытке сэкономить газ власти компании и домохозяйства прибегают к разным методам, в том числе понижают температуру отопления помещений, отключают свет в магазинах и подсветку памятников по вечерам и ночью.

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Асель Минбаева
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