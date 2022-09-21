Названы востребованные при мобилизации военные специальности

Политолог Перенджиев: при мобилизации будут востребованы инженерно-технические специалисты

Востребованными военными специальностями во время частичной мобилизации будут практически все, считает военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Но, по его словам, в первую очередь возникнет потребность в служащих инженерно-технических специальностей, поскольку спецоперация продолжается больше полугода, а технику необходимо обслуживать. Об этом специалист заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он объяснил, что в мобилизационный ресурс входят граждане России, отслужившие в армии, имеющие боевой опыт или военную специальность.

Востребованные специальности

«В первую очередь будут востребованы именно инженерно-технические специальности, — уверен Перенджиев. — Просто потому, что технику нужно обслуживать и ремонтировать. С мобилизацией речь ведь идет не только о том, что новые служащие будут участвовать в боевых действиях, но и о том, что кого-то нужно заменить, а также наладить обеспечение и ремонт оборудования».

Также, по словам эксперта, быстро возникнет необходимость дополнительного тылового обеспечения, в том числе продовольствием. На эту категорию тоже возрастет нагрузка.

«Нужны будут и пограничники. Про оборону собственной страны ведь тоже нельзя забывать, — добавил военный политолог. — На самом деле, востребованы будут все. Все специальности, все рода войск. Причем необходимы будут и бывшие военнослужащие внутренних войск, которые сейчас называются Росгвардией, МЧС».

Военный эксперт также добавил, что в ближайшее время военкоматы получат разъяснения о том, кого необходимо призвать.

«Актуально будет все, начиная с техников и заканчивая стрелками. Все будет зависеть от потребностей. Военкоматы в ближайшее время получат разъяснения о подборе специалистов. Все решит Минобороны: сколько нужно стрелков, летчиков, артиллеристов и так далее», — заключил он.

21 сентября о проведении частичной мобилизации объявил президент России Владимир Путин. Соответствующий указ был опубликован на сайте Кремля. Глава государства подчеркнул, что призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку.