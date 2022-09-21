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Шойгу оценил мобилизационный ресурс России

Шойгу заявил, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, трансляцию выступления которого вел телеканал «Россия 24».

Он объяснил, что в мобилизационный ресурс входят граждане России, отслужившие в армии, имеющие боевой опыт или военную специальность.

Глава Минобороны отдельно подчеркнул, что мобилизации не подлежат студенты колледжей и вузов, а также россияне, которые уже служат по призыву.

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Константин Лысяков
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