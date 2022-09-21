Шойгу оценил мобилизационный ресурс России

Шойгу заявил, что мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек

Мобилизационный ресурс России составляет почти 25 миллионов человек. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, трансляцию выступления которого вел телеканал «Россия 24».

Он объяснил, что в мобилизационный ресурс входят граждане России, отслужившие в армии, имеющие боевой опыт или военную специальность.

Глава Минобороны отдельно подчеркнул, что мобилизации не подлежат студенты колледжей и вузов, а также россияне, которые уже служат по призыву.