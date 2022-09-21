Россияне высказались о ремонте жилья

«Росгосстрах»: 21 процент россиян заявили, что недавно провели дома ремонт

Большинство россиян заявили, что их жилье находится в хорошем состоянии и там требуется провести только косметический ремонт. О строительных работах дома они высказались в рамках исследования компании «Росгосстрах», которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

В опросе приняли участие 1,2 тысячи россиян старше 18 лет из всех федеральных округов страны. О необходимости провести дома косметический ремонт заявили 61 процент респондентов. 21 процент недавно обновили интерьер, а 17 процентов отметили, что их квартиры требуют серьезного ремонта, включая замены покрытий, сантехники и мебели.

Что касается частоты ремонта, то 28 процентов респондентов обновляли жилье 1-3 года назад, 23 процента — 3-5 лет назад и 13 процентов проводили строительные работы от 5 до 7 лет назад. 10 процентов опрошенных сделали ремонт более 10 лет назад. При этом 43 процента респондентов планируют делать ремонт самостоятельно, 34 процента захотели привлечь строительную бригаду, а 15 процентов — попросят помощи родственников.

Из списка работ 77 процентов россиян планируют переклеить обои, 51 процент хотят поменять мебель, а 37 процентов — сантехнику. Меньше всего жильцы планируют менять систему отопления и делать перепланировку — за эти работы выступили 14 процентов и 11 процентов соответственно.

Ранее почти половина опрошенных россиян (48 процентов) заявила, что при проведении ремонта планирует уложиться в 100 тысяч рублей. При этом 30 процентов респондентов готовы потратить от 100 до 300 тысяч рублей, 13 процентов — от 300 до 500 тысяч рублей.