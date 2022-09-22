В Госдуме раскрыли планы властей по мобилизации медработников

Депутат Госдумы Соломатина заявила о намерении властей призвать около 3000 медработников

Российские власти планируют призвать на фронт около трех тысяч медработников. Такое число раскрыла заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Я считаю, что это будут профессионалы, люди, которые закончили факультет военно-медицинский, имеют опыт работы, они поедут на передовую», — сообщила Соломатина, подчеркнув, что многие медики отправляются на фронт добровольно.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал, что при мобилизации в приоритете будут медработники и врачи, которые уже участвовали в боевых действиях и имеют опыт работы в медицине катастроф.

О частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на Украине (СВО) президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на фронт призовут россиян, имеющих боевой опыт, а также тех, кто имеет необходимую для армии военно-учетную специальность.

Решение о частичной мобилизации было принято после того, как 19 сентября Общественные палаты Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились к главам регионов с инициативой немедленного проведения референдума о присоединении к России. На следующий день глава ДНР Денис Пушилин объявил об активной проработке этого вопроса.

Референдум пройдет в ДНР и ЛНР с 23 по 27 сентября. В эти же дни голосование по поводу вхождения в состав России состоится в Запорожской и Херсонской областях.