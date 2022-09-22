В Израиле назвали условие для снятия ограничений с сектора Газа

Премьер Израиля Лапид заявил, что готов снять ограничения с Газы при прекращении обстрелов

Израиль готов моментально снять все ограничения с сектора Газа в случае, если местные вооруженные группировки прекратят обстрелы израильской территории и сложат оружие. Такое заявление сделал премьер-министр страны Яир Лапид, выступая на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Его цитирует ТАСС.

«Мы готовы сделать это завтра утром. Мы готовы сделать и больше того. Я говорю отсюда людям Газы: мы готовы помочь вам построить лучшую жизнь, выстроить экономику, мы представили комплексный план по поддержке восстановления Газы. У нас есть лишь одно условие: прекратите запускать ракеты и снаряды в наших детей. Сложите оружие, и ограничений больше не будет», — призвал Лапид.

Он напомнил, что Израиль 17 лет назад вывел свои войска из сектора Газа в соответствии с требованиями мирового сообщества. Однако, по словам Лапида, после этого к власти в анклаве пришло радикальное движение ХАМАС, создавшее постоянную угрозу безопасности Израиля. Премьер подчеркнул, что Израиль готов взаимодействовать с анклавом, если тот выберет мирный путь.

«Мы можем выстроить ваше будущее вместе, и в Газе, и на Западном берегу. Сложите оружие и докажите, что ХАМАС и "Исламский джихад" не захватят палестинское государство, которое вы хотите создать. Сложите оружие, и будет мир», — заверил политик.

5 августа Израиль начал наносить удары в секторе Газа. В армии обороны страны заявили, что операция «Рассвет» проводится против группировки «Исламский джихад» (признана террористической и запрещена в России). Помимо этого, в приграничных районах было объявлено особое положение. Спустя два дня Лапид заявил, что цели военной операции в секторе Газа достигнуты. Позднее Израиль и «Исламский джихад» заключили перемирие.