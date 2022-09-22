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Актер и певец Антон Макарский рассказал о скитаниях без дома

Актер Антон Макарский рассказал, что познакомился с будущей женой, когда был бездомным

Фото: Страница Антона Макарского во «ВКонтакте»

Российский актер и певец Антон Макарский рассказал, что в молодости он некоторое время скитался по Москве без дома и спал на улице. Своими воспоминаниями о том периоде он поделился в интервью для YouTube-шоу «Историс — Откройте, Давид!».

Артист признался, что в момент знакомства со своей будущей женой Викторией был бездомным и некоторое время нигде не жил. «Я же бомж тогда был — в прямом смысле слова. Негде было жить, много по лавочкам ночевал», — объяснил Макарский. Он не стал уточнять, сколько длился этот период.

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Кроме того, актер рассказал, что в данный момент его дом в Сергиевом Посаде служит «кинообщежитием» — там проживает не только вся его семья, но и перевезенная из Краснодара съемочная группа, с которой они вместе работают над фильмом с участием Макарского. Он добавил, что монтаж видео происходит в подвале. Макарский отметил, что получает большое удовольствие от взаимодействия с командой единомышленников.

В мае танцор Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш из клипа Little Big», рассказал, что в первый год после переезда в Москву из города Заринска у него периодически не было денег на оплату квартиры. Артист добавил, что в таких случаях решать проблему ему помогала мать.

Полина Кислицына
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