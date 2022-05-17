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«Пухляш» из Little Big рассказал о проблемах с оплатой жилья в Москве

«Московский комсомолец»: танцор Красилов рассказал о проблемах с оплатой жилья в Москве

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Танцор и актер Дмитрий Красилов, также известный как «Пухляш из клипа Little Big», рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся в первый год жизни после переезда в Москву из алтайского города Заринск. Своей историей он поделился в разговоре с «Московским комсомольцем».

Красилов признался, что иногда у него не было денег на оплату квартиры и он просил помощи у своей матери. «Мама звонила, спрашивала: "Что тебе на день рождения подарить?". Я отвечал: "Мам, подари мне месяц в Москве пожить". Мама при всем непринятии данной ситуации мне помогала», — отметил он.

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Однако через некоторое время Красилов приобрел собственную квартиру в ипотеку. Кредит удалось погасить в короткие сроки. Артист назвал атмосферу в своем доме веселой, отметив, что иногда его соседи собирались у подъезда и просили сделать совместное фото. Он также признался, что сильно любит Москву, так как город дал ему много возможностей.

Ранее российский актер театра и кино Евгений Ткачук, исполнивший роли в фильмах «Гагарин. Первый в космосе» и «Курьер из рая», сравнил Москву с заводом. По его словам, в город «надо приезжать отработать смену или две и ехать домой».

Полина Кислицына
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