Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Эмиль Руусувуори
1:2
Завершен
Александр Бублик
Метц
Сибирь
3:5
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
1:3
Завершен
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Даниил Медведев
1:2
Завершен
Стэн Вавринка
Метц
Куньлунь Ред Стар
3:6
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
3:1
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спорт

Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону»

The Forbes: Лионель Месси сообщил «Барселоне», что готов рассмотреть предложение клуба
Лионель Месси.

Лионель Месси.. Фото: Stephane Mahe / Reuters

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону». Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, президент каталонского клуба Жоану Лапорте звонил форварду по поводу возможного возвращения в «Барселону». Лапорте принес аргентинцу извинения за то, что ранее с ним не смогли продлить контракт.

Месси не стал обсуждать трансфер в данный момент. Футболист заявил, что не собирается уходить из ПСЖ до чемпионата мира 2022 года, однако после этого готов к переговорам.

Месси перешел в ПСЖ в августе 2021 года на правах свободного агента. Его контракт с французской командой рассчитан до 2023 года. 17 августа появилась информация, что «Барселона» приблизилась к возвращению аргентинца в команду.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
В Генштабе раскрыли категории освобожденных от призыва граждан
Месси выразил готовность рассмотреть предложение о трансфере в «Барселону»
Макрон заявил о своей роли в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В США рассказали о недостатке запчастей для ремонта подлодок
Пушилин заявил о группировке серьезных сил ВСУ на севере ДНР
Путин провел разговор с принцем Саудовской Аравии по вопросу ШОС
Зеленский раскритиковал Германию за нежелание передавать Киеву танки
Нарколог усомнилась в существовании безопасной дозы алкоголя
Макрон заявил о пользе уважительного диалога с Россией
Педиатр привела примеры правильных перекусов для детей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.