Вяльбе двумя словами оценила возможный допуск российских лыжников на турниры

Вяльбе назвала возможный допуск российских лыжников на международные старты хорошим знаком

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе двумя словами оценила возможное возвращение россиян на международные старты. Ее цитирует РИА Новости.

Вяльбе назвала возможный допуск российских лыжников на Кубок мира хорошим знаком. Она подчеркнула, что всегда надо думать только о хорошем.

Ранее 22 сентября в Международной федерации лыжных гонок (FIS) намекнули на возможное возвращение россиян на турниры. «Идея открыть двери для россиян и белорусов начинает приходить. Речь идет не о проведении соревнований в России, а об участии спортсменов в мероприятиях FIS и Кубках мира», — заявил генеральный секретарь организации Мишель Вион.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже FIS распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.