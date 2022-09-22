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Трусова высказалась о мотивации продолжить карьеру после отстранения сборной

Трусова заявила, что не строит долгосрочные планы в карьере из-за отстранения сборной

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о мотивации продолжить карьеру после отстранения сборной России от международных турниров. Ее слова приводит журнал «Мир фигурного катания».

«Даже если бы не было никакой изоляции, у меня нет других причин — я хочу кататься для людей. Обидно, что так получилось. Но еще хуже тем, кто только собирался участвовать в международных стартах. Мы все-таки успели многое сделать в спорте, выступали на всех соревнованиях, включая Олимпийские игры», — сказала фигуристка.

Трусова добавила, что не строит долгосрочные планы в спорте. «Я продолжаю карьеру на льду, но живу сегодняшним днем, не пытаюсь заглядывать далеко вперед. У меня нет сейчас цели обязательно куда-то еще поехать и что-то непременно выиграть», — рассказала спортсменка.

7 июня Международный союз конькобежцев на конгрессе организации принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Оно будет действовать до дальнейшего особого уведомления.

Ксения Курашкина
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