Стало известно о желании Захаряна сменить гражданство

Стало известно о желании Арсена Захаряна сменить российское гражданство на армянское

Стало известно о желании полузащитника «Динамо» и сборной России Арсена Захаряна сменить гражданство. Об этом заявил в Twitter журналист Грач Хачатрян.

Сообщается, что Захарян рассматривает возможность получить армянский паспорт вместо российского. После этого он может сменить и спортивное гражданство, чтобы выступать за сборную Армении. Так как Захарян уже играл в составе российской национальной команды, он не имеет право представлять другую страну. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) может сделать для него исключение.

26 августа появилась информация, что Захарян близок к переходу в клуб Английской премьер лиги «Челси». Однако 1 сентября «Динамо» сообщило, что трансфер не состоялся из-за технических проблем. Подробности произошедшего не раскрываются.

28 февраля ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года.