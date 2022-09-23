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Подлежащие призыву при частичной мобилизации категории официально разъяснили

«Объясняем.рф»: при частичной мобилизации под призыв попадают категории «А», «Б» и «В»
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В период частичной мобилизации призыву подлежат военнообязанные с категориями годности «А» («годен»), «Б» («годен с незначительными ограничениями») и «В» («ограниченно годен»). Об этом говорится в официальном разъяснении на портале «Объясняем.рф».

«Эта буква обычно указана на 11-й странице военного билета. В период мобилизации призыву подлежат люди с категориями "А", "Б", "В"», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России уточнило категории граждан, которые не попадают под частичную мобилизацию. Призыву не будут подлежать сотрудники организаций, которые обеспечивают высокотехнологичные отрасли и финансовую систему. Там уточнили, что речь идет о сотрудниках с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки.

Согласно разъяснениям Генштаба, в соответствии с законом не будут также призывать временно негодных по состоянию здоровья; тех, кто занимается постоянным уходом за членом семьи или инвалидом I группы; тех, у кого на иждивении четверо и более детей до 16 лет; тех, чьи матери кроме них имеют четверых и более детей до восьми лет и воспитывают их без мужа.

Призыву по частичной мобилизации также не подлежат военные пенсионеры в отставке, то есть те, кому больше 65 лет, или те, кто покинул войска по состоянию здоровья.

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Варвара Кошечкина
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