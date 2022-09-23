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Страны БРИКС подписали совместное заявление

Члены БРИКС в ходе сессии Генассамблеи ООН договорились уважать целостность всех стран

Члены группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) подписали совместное заявление в ходе одной из сессий Генассамблеи ООН и договорились уважать территориальную целостность и суверенитет всех стран. Об этом говорится на сайте МИД Индии.

«Министры обязались уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств, подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций и поддержали все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов», — говорится в заявлении.

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Виктория Кондратьева
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