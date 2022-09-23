Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали отмену игры

Insider Gaming: создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли слухи, что игра сорвана и не выйдет

Представители студии GSC Game World опровергли сообщения о том, что проект S.T.A.L.K.E.R. 2 заморожен. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Журналисты медиа, созданного известным инсайдером Томом Хендерсоном, получили комментарий представителей украинской студии. В GSC назвали слухи о срыве и переносе игры на 2024-2025 годы «ложью». «Обычно мы не комментируем подобные слухи, но из-за абсурдного характера этой информации все-таки сделаем исключение», — заявили разработчики.

По словам создателей франшизы S.T.A.L.K.E.R., работа над игрой продолжается. Также в компании снова напомнили, что намерены выпустить новый тайтл в 2023 году, как они и сообщали на мероприятии Microsoft минувшим летом.

Инсайдер Хендерсон отметил, что слухи об отмене S.T.A.L.K.E.R. 2 начал транслировать главный редактор российского тематического портала iXBT Games Виталий Казунов. По словам Казунова, проект находится в стадии «капитального ремонта», большая часть сотрудников разбежалась после переезда в Прагу.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна была выйти весной, но премьеру тайтла перенесли на 2022 год, позже — на неопределенный срок. В начале осени Microsoft начала отменять предзаказы на игру и возвращать деньги пользователям.

Последний раз представители студии GSC Game World комментировали слухи об отмене S.T.A.L.K.E.R. 2 в середине сентября. Тогда в компании заявили, что продолжают работу над проектом.