Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали отмену игры

Insider Gaming: создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли слухи, что игра сорвана и не выйдет

Изображение: GSC Game World

Представители студии GSC Game World опровергли сообщения о том, что проект S.T.A.L.K.E.R. 2 заморожен. Об этом сообщает издание Insider Gaming.

Журналисты медиа, созданного известным инсайдером Томом Хендерсоном, получили комментарий представителей украинской студии. В GSC назвали слухи о срыве и переносе игры на 2024-2025 годы «ложью». «Обычно мы не комментируем подобные слухи, но из-за абсурдного характера этой информации все-таки сделаем исключение», — заявили разработчики.

По словам создателей франшизы S.T.A.L.K.E.R., работа над игрой продолжается. Также в компании снова напомнили, что намерены выпустить новый тайтл в 2023 году, как они и сообщали на мероприятии Microsoft минувшим летом.

Инсайдер Хендерсон отметил, что слухи об отмене S.T.A.L.K.E.R. 2 начал транслировать главный редактор российского тематического портала iXBT Games Виталий Казунов. По словам Казунова, проект находится в стадии «капитального ремонта», большая часть сотрудников разбежалась после переезда в Прагу.

S.T.A.L.K.E.R. 2 должна была выйти весной, но премьеру тайтла перенесли на 2022 год, позже — на неопределенный срок. В начале осени Microsoft начала отменять предзаказы на игру и возвращать деньги пользователям.

Последний раз представители студии GSC Game World комментировали слухи об отмене S.T.A.L.K.E.R. 2 в середине сентября. Тогда в компании заявили, что продолжают работу над проектом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Кремль объяснил статус атак ВСУ на Донбасс после референдума
Берлускони заявил о намерении Путина заселить Украину «порядочными людьми»
Ирландия закончила спасать свой главный банк
Россия обвинила США в провоцировании ядерной эскалации
Предполагаемую дочь Ким Чен Ына впервые увидели на публике
Польша подтвердила запуск альтернативы «Северного потока»
ФСБ нашла тайник преступной группировки с оружием и боеприпасами
Совбез призвал изучить опыт урегулирования Карибского кризиса
Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали отмену игры
Работодатели сохранят за мобилизованными места работы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.