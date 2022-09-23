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Венгрия отказалась поддерживать новые санкции против России

Глава МИД Венгрии Сийярто отказался поддерживать новые санкции против России
СюжетСанкции против России:
Петер Сийярто

Петер Сийярто . Фото: Pool / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отказался поддерживать новые санкции против России, передает корреспондент «Ленты.ру» с полей 77-й Генассамблеи ООН.

По его словам, страна не видит «разумных причин» для введения очередного пакета санкций, особенно когда речь идет об энергетике. «Энергия — это действительно четкая красная линия для нас. Мы не готовы заставлять венгерский народ расплачиваться за войну, за которую он абсолютно не несет ответственности», — заявил министр.

Сийярто добавил, что Венгрия не станет принимать решения, которые противоречат национальным интересам государства. Он также отметил, что европейская экономика приближается к рецессии. «И поскольку мы не хотим, чтобы венгерский народ платил цену войны, мы также не хотим, чтобы европейский народ платил цену войны», — сказал он.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что если Евросоюз продолжит вводить санкции против России, это приведет к усилению энергетического кризиса в объединении. «ЕС должен перестать упоминать введение восьмого пакета санкции, перестать вводить меры, которые только углубят кризис поставок энергоресурсов», — призвал он.

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Марина Совина
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