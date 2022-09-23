Венгрия отказалась поддерживать новые санкции против России

Глава МИД Венгрии Сийярто отказался поддерживать новые санкции против России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отказался поддерживать новые санкции против России, передает корреспондент «Ленты.ру» с полей 77-й Генассамблеи ООН.

По его словам, страна не видит «разумных причин» для введения очередного пакета санкций, особенно когда речь идет об энергетике. «Энергия — это действительно четкая красная линия для нас. Мы не готовы заставлять венгерский народ расплачиваться за войну, за которую он абсолютно не несет ответственности», — заявил министр.

Сийярто добавил, что Венгрия не станет принимать решения, которые противоречат национальным интересам государства. Он также отметил, что европейская экономика приближается к рецессии. «И поскольку мы не хотим, чтобы венгерский народ платил цену войны, мы также не хотим, чтобы европейский народ платил цену войны», — сказал он.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что если Евросоюз продолжит вводить санкции против России, это приведет к усилению энергетического кризиса в объединении. «ЕС должен перестать упоминать введение восьмого пакета санкции, перестать вводить меры, которые только углубят кризис поставок энергоресурсов», — призвал он.

