Капризов ответил на вопрос о проблемах при возвращении из России в США

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов заявил, что не боялся не вернуться в НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос о проблемах при возвращении из России в США. Его слова передает The Ring Live.

Капризов заявил, что не боялся не вернуться в НХЛ. «Первый день был прекрасным. Был рад увидеть всех ребят. Все рады вернуться и увидеться друг с другом. В целом это был действительно хороший первый день», — рассказал спортсмен о начале тренировок с командой.

1 августа стало известно о прибытии Капризова в США. Ранее у хоккеиста возникли проблемы при въезде в страну. Предположительно, у спортсмена не оказалось визы, несмотря на пятилетний контракт с клубом НХЛ.

Капризов — олимпийский чемпион в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2020 году он дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком по итогам сезона-2020/2021.