В российском регионе запретили торговлю алкоголем у военных частей

В Забайкалье запретили торговлю алкоголем у военных частей на время частичной мобилизации

В Забайкальском крае запретили продажу алкоголя у военных частей во время частичной мобилизации. Это следует из постановления правительства российского региона, оно есть в распоряжении ТАСС.

«Запретить продажу алкогольной продукции в период проведения частичной мобилизации, объявленной указом президента России (…) на территории городского округа ЗАТО поселка Горный, городского поселения "Борзинское", на территории поселка Песчанки, а также на территории муниципальных образований Забайкальского края в радиусе 300 метров от военных комиссариатов», — говорится в документе.

Ограничения на продажу спиртного также ввели в Бурятии — там разрешается торговать алкогольными напитками днем с 11 до 18, в остальное время это запрещено.

Частичная мобилизация в России была объявлена с 21 сентября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По словам министра обороны Сергея Шойгу, на службу будут призваны 300 тысяч резервистов, которые пройдут боевую подготовку перед отправкой в зону спецоперации.

В Генштабе впоследствии разъяснили порядок проведения частичной мобилизации. Призыву подлежат россияне в званиях рядового, сержантского состава — в возрасте до 35 лет, младших офицеров — до 50, старших офицеров — до 55. В первую очередь при частичной мобилизации будут призываться специалисты, необходимые для решения задач специальной военной операции. Прежде всего, призовут имеющих специальность танкиста, артиллериста, водителя и механика-водителя.