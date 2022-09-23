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Неизвестные напали на журналиста «России 24»

На журналиста «Россия 24» Бекмамбетова напали после суда по делу нотариуса МО Смирнова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

На ведущего программы «Вести. Дежурная часть» телеканала «Россия 24» Сервера Бекмамбетова напали у Пресненского суда после заседания по делу главы нотариальной палаты Московской области (МО) Станислава Смирнова, отправленного под домашний арест. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Москве.

«Из опубликованного видео следует, что 23 сентября 2022 года вблизи Пресненского районного суда Москвы к корреспонденту программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24", действующему по редакционному заданию, применена физическая сила неизвестными лицами», — говорится в заявлении.

Следователи начали доследственную проверку в отношении напавших на журналиста неизвестных лиц. «В настоящее время следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины произошедшего», — отметили в ведомстве.

По информации СМИ, корреспондент «России 24» пытался взять комментарий у отправленного под домашний арест Станислава Смирнова, однако на него напали люди из окружения нотариуса.

23 сентября суд отправил Станислава Смирнова под домашний арест. Следствие полагает, что он виновен в коммерческом подкупе.

По данным следствия, Смирнов запросил пять миллионов рублей за назначение сына знакомой на должность нотариуса в одном из нотариальных округов Московской области. Он сам предложил женщине трудоустроить ее сына. Мужчину задержали при получении денег в его служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве.

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Асель Минбаева
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